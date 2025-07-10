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10 июля 2025 в 18:33

В МИД России высказались об аресте баскетболиста Касаткина в Париже

Рябков: МИД РФ взял на контроль ситуацию с задержанным баскетболистом Касаткиным

Даниил Касаткин Даниил Касаткин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

МИД России контролирует ситуацию с задержанием российского баскетболиста Даниила Касаткина, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, его слова приводит корреспондент NEWS.ru. Спортсмена задержали во французском аэропорту Шарль-де-Голль.

Безусловно, конечно, — ответил дипломат.

Касаткина поместили под стражу, теперь ему грозит экстрадиция в США. Американские власти обвиняют спортсмена в сговоре с целью компьютерного мошенничества. Российское посольство пытается добиться консульского доступа к россиянину.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что ситуация с задержанием Касаткина требует больше деталей. По его мнению, пока преждевременно делать какие-то выводы.

В свою очередь депутат Госдумы Мария Бутина считает, что задержание Касаткина во Франции является неправомерным и напоминает очередную охоту на ведьм. По ее словам, необходимо разобраться в ситуации, поскольку официальных обвинений со стороны французских властей пока нет.

баскетболисты
Франция
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МИД РФ
Сергей Рябков
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