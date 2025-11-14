Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:05

В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации

Захарова: Киев готовит новые провокации для возвращения украинцев из Европы

Представитель МИД РФ Мария Захарова Представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МО РФ
Киев готовит новые провокации, чтобы вернуть молодых украинцев, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь идет о тех гражданах, которые уехали в Европу. Захарова убеждена, что Киев хочет вернуть молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Имеются сведения о том, что киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали, — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, офис президента Украины решил сыграть на усиливающихся в последнее время среди европейцев настроениях. Дипломат уточнила, что это может быть не тренд на отмену, а существенное сокращение пособий для украинцев, которые наводнили Европу.

Ранее Захарова иронично отреагировала на телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат напомнила, что глава правительства ФРГ просил забрать беженцев, а собеседник призвал его ждать больше мигрантов.

