Киев готовит новые провокации, чтобы вернуть молодых украинцев, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь идет о тех гражданах, которые уехали в Европу. Захарова убеждена, что Киев хочет вернуть молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Имеются сведения о том, что киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали, — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, офис президента Украины решил сыграть на усиливающихся в последнее время среди европейцев настроениях. Дипломат уточнила, что это может быть не тренд на отмену, а существенное сокращение пособий для украинцев, которые наводнили Европу.

