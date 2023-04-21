В МИД пообещали ответить на сокращение российского дипприсутствия в ФРГ

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Германия планирует сократить число своих дипломатических представителей в России, из-за чего в Москве намерены принять ответные меры, передает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ. В дипведомстве уверены, что за этим последует дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.

Германская сторона инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Берлин тем самым сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях. <...> Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий, — заявил источник в МИД России.

Ранее политолог Сергей Марков призвал арестовать главу МИД Германии Анналену Бербок и призвал предать ее международному трибуналу за соучастие в военных преступлениях киевского режима. Эксперт добавил, что слова Бербок о вине России во вступлении Финляндии в НАТО из-за нарушения норм международного права являются ложью. Он подчеркнул, что именно США несут ответственность за госпереворот на Украине и смерти тысяч людей.