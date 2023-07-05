В МИД ответили о передачи контроля над ядерным оружием Белоруссии В МИД России опровергли передачу контроля над ядерным оружием Минску

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД России опровергли информацию о передаче контроля над ядерным оружием, размещенным в Белоруссии, Минску. Комментируя ситуацию Lenta.ru, представитель ведомства заявил, что речи о каких-либо изменениях в существующих между двумя государствами договоренностях по данному вопросу не идет. Таким образом в МИД ответили на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о проработке Минском алгоритма по применению данного типа вооружений.

Ни о каких изменениях в существе ранее объявленных договоренностей между Россией и Белоруссией в военной ядерной сфере речи не идет, равно как не приходится говорить и о каком бы то ни было пересмотре наших доктринальных подходов, — отметил представитель МИД.

По его словам, Лукашенко в том числе подразумевал, что все действия с ядерным оружием, расположенным в Белоруссии, могут быть совершены только при согласовании с президентом России Владимиром Путиным. В МИД подчеркнули, что все алгоритмы взаимодействия опираются на принятые в России процедуры.

Лукашенко ранее заявил, что ядерное оружие, которое находится на территории республики, никогда применять не придется. По его словам, оно должно размещаться в стране, чтобы в нее не пришел враг.