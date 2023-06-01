В МИД отреагировали на факт заражения тысяч iPhone россиян В МИД России призвали к регулированию в цифровой сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва неоднократно предупреждала, что разведслужбы США десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома, заявили в МИД России, комментируя установленный ФСБ факт слежки за россиянами с помощью смартфонов iPhone. В ведомстве призвали все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере.

Вскрывшиеся факты вновь убедительно доказывают то, о чем Москва неоднократно предупреждала: разведслужбы США десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома, — говорится в заявлении.

Ранее сегодня, 1 июня, сообщалось, что ФСБ России вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО, использующим предусмотренные производителем программные уязвимости.

В ФСБ отметили, что полученная информация свидетельствует о тесном сотрудничестве Applе с американской разведкой и подтверждает, что декларируемая компанией политика обеспечения конфиденциальности гаджетов на самом деле не действует.