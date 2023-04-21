В МИД России объяснили, почему продолжается спецоперация МИД РФ: экстремистские высказывания Киева подтверждают необходимость продолжать спецоперацию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Экстремистские высказывания представителей украинских властей и их действия подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции, говорится в обращении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве отметили, что цель проведения СВО заключается в денацификации и демилитаризации Украины.

Обратили внимание на очередную порцию экстремистских высказываний некоторых официальных лиц Украины. <...> Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности России, — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство России привело в пример слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что у Киева есть шанс «быстро и безболезненно зачистить» большое количество пророссийски настроенных людей. Он также обещал «покарать» жителей Крыма и Донбасса за их желание примкнуть к России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что одной из целей проведения специальной военной операции является недопущение вступления Украины в НАТО, так как это обеспечит безопасность границ России.