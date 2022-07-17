Слуцкий назвал заявление об ударах по Крымскому мосту больными фантазиями

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал угрозы Киева ударить по Крымскому мосту больными фантазиями. В своем Telegram-канале политик заверил, что транспортный объект находится под надежной защитой. Слуцкий также отметил, что если украинская власть все же решится атаковать мост, то ей не поздоровится.

Удары по Крымскому мосту — это больные фантазии Киева. Он надежно защищен. Но если только попробуют — получат так, что мало не покажется, — написал глава ЛДПР.

Он поинтересовался у западных партнеров Киева, отдают ли они себе отчет в том, каким образом ВСУ используют военную помощь. Слуцкий считает, что ответственность за действия украинских солдат придется разделить лидерам США и Евросоюза.

Вопрос к западным партнерам Киева — понимают ли они, для чего используется поставляемая «военная помощь»? И что ответственность за преступления неонацистов придётся разделить им всем — в США, Брюсселе, Лондоне? — задался вопросом Слуцкий.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил применение американских РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. С аналогичным заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, Киев может нанести удар по Крымскому мосту. Он уточнил, что ВСУ атакуют объект при первой же возможности.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что если ВСУ предпримут попытку атаковать Крымский мост, то это обернется для украинских властей «сокрушительным ударом» по центрам принятия решений в Киеве и каналам поставок вооружений. По его словам, после такой провокации руководство Украины «уже не сможет оправиться».