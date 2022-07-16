В Киеве допустили обстрелы Крыма из HIMARS В Минобороны Украины допустили применение американских РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время телемарафона допустил применение американских РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. По его словам, Крымский полуостров стал базой, откуда ВС РФ перебрасывают всю военную технику на южное направление Украины, пишет «Страна.ua». Скибицкий считает, что именно в Крыму находятся запасы боеприпасов и бронетехники российской армии.

На сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы нашего государства. Это, прежде всего, скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, — заявил Скибицкий.

Также Скибицкий отметил, что в акватории Черного моря находятся российские фрегаты, ракетные корабли и подводные лодки.

Ранее представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский заявил, что ВСУ разрушили четыре дома и множество объектов гражданской инфраструктуры в ходе обстрела Стаханова в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS. Он уточнил, что еще 29 домов получили повреждения. Кроме того, погибли два человека.