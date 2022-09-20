В Крыму спрогнозировали решение жителей Донбасса на предстоящем референдуме Глава парламента Крыма Константинов: будущее Донбасса неразрывно связано с Россией

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Донецкая Народная Республика

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что будущее народных республик Донбасса на предстоящем референдуме будет неразрывно связано с Россией, его слова приводит РИА Новости. Константинов отметил, что предстоящее решение ДНР и ЛНР о вхождении в состав субъектов Российской Федерации очевидно.

Для жителей ЛНР и ДНР это важно, они на передовой, они должны чувствовать, что защищают Родину. Вполне очевидно, что они готовы к принятию решения на референдуме, их выбор очевиден. Их будущее неразрывно связано с Россией. Это их инициатива, ее нельзя сдерживать, — заявил Константинов.

Он отметил, что народные республики Донбасса должны пройти до конца свой путь воссоединения с Россией, как и Крым.

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к Леониду Пасечнику с инициативой провести референдум о признании республики субъектом Российской Федерации. Активисты считают, что вхождение в состав России обеспечит безопасность республики и откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни.

Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что лучшая дата для проведения референдума о вхождении республики в состав России — 4 ноября. Он объяснил выбор даты тем, что в этот день будет праздноваться всероссийский государственный праздник День народного единства.