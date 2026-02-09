Зимняя Олимпиада — 2026
В Кремле высказались об участии России в Совете мира

Песков: участие России в Совете мира по-прежнему обсуждается

Вопрос возможного участия России в Совете мира продолжает прорабатываться Министерством иностранных дел совместно с союзниками и партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона пока не получала ответа на предложение главы государства Владимира Путина направить часть замороженных в США активов РФ в Совет мира, сообщает ТАСС.

Сама тема Совета мира по-прежнему, в соответствии с поручением президента России, прорабатывается Министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют провести первое заседание Совета мира 19 февраля. Первая встреча пройдет на уровне лидеров стран, которых президент США Дональд Трамп пригласил участвовать в объединении. Как уточнил неназванный американский чиновник, заседание Совета мира и конференция будут посвящены сбору средств на восстановление Газы. США рассчитывают реализовать второй этап плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

До этого Новая Зеландия официально отказалась от предложения Трампа присоединиться к Совету мира по урегулированию ситуации в Газе. Решение было принято после рассмотрения формата инициативы.

