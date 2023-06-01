В Кремле восхитились помогающими СВО людьми Песков: помогающие участникам СВО люди заслуживают восхищения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, помогающие участникам СВО заслуживают восхищения, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что в стране таких людей миллионы.

Таких людей миллионы, если не больше. Кто-то может оказать помощь одной упаковкой, кто-то может загрузить машину, и тот, и другой заслуживают восхищения, — заявил он.

Он также заявил, что, если планы депутата Госдумы Дмитрия Хубезова будут связаны с поддержкой СВО, это тоже будет заслуживать восхищения.

Накануне Хубезов попросил освободить его от должности, чтобы отправиться в зону спецоперации. После начала спецоперации Хубезов был в новых регионах, где работал по своей основной профессии — врач.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сборе в размере 1% от суммы счета с посетителей ресторанов и баров, а также ночных клубов. По задумке авторов, сумма сбора не будет включаться в стоимость услуг заведений, которые должны будут перечислять ее в госбюджет, далее средства поступят в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». При этом перечисление сбора на расчетный счет не будет облагаться банковскими комиссиями.