В Кремле рассказали, будет ли Россия совершать диверсии в Европе Песков назвал беспочвенными обвинения в подготовке Россией диверсий на объектах в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения западных СМИ о подготовке Россией диверсий на энергетических объектах в Европе ошибочны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, западной прессе следует уделить больше внимания необходимости расследования терактов на «Северных потоках».

Эти средства массовой информации упомянутых стран [Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия] ошиблись в своем расследовании, они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию, — сказал Песков.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что ЦРУ США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимого количества голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали за, в то время как остальные страны воздержались.