В Кремле сообщили, будет ли проводиться большая пресс-конференция Путина Песков: в этом году большой пресс-конференции Путина не будет

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Владимир Путин

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не будет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства тем не менее будет искать способ пообщаться с представителями СМИ. Пресс-секретарь президента также не раскрыл планируемую дату послания Путина Федеральному собранию.

Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года [ее] не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с [журналистами], как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных [визитов], — заявил Песков.

Он добавил, что торжественный новогодний прием в Кремле также не состоится.

Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента проходит в декабре. На нее приглашают представителей журналистского корпуса. «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой тот отвечает на вопросы граждан, также является ежегодным мероприятием.

В ноябре источники РБК сообщали, что ежегодная большая пресс-конференция президента России может не состояться в 2022 году. Тогда они указали, что окончательное решение о проведении прямой линии и итоговой пресс-конференции будет приниматься с учетом ситуации в зоне специальной военной операции.