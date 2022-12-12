В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Моди Песков: встреча Путина и Моди в конце года не отменялась, потому что и не планировалась

Фото: kremlin.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин (слева на право)

Утверждения о якобы отмене в конце этого года встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, подобные переговоры не стояли в графике. По словам представителя Кремля, на следующий год график контактов будет согласовываться.

До конца года никаких встреч [Путина и Моди] и не планировалось. И никто ни от чего не отказывался, потому что и не было [ничего] запланировано, — сказал Песков.

Ранее Моди отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за ситуации на Украине. Это второй раз с 2000 года, когда встреча лидеров двух государств срывается. Саммит, обычно проводимый в декабре, ранее отменяли в 2020 году из-за пандемии коронавируса.