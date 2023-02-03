Путин пообщается с лидерами думских фракций Песков: Путин в ближайшее время встретится с лидерами думских фракций

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет встречу с лидерами думских фракций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По словам представителя Кремля, с каждым из них российский лидер проведет беседу по отдельности. Когда именно пройдут встречи, Песков не сказал.

Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций Госдумы, и мы будем информировать вас по мере этих встреч, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Путин в начале февраля планирует провести встречу с руководителем одной из парламентских фракций. Также ведется подготовка коллективного общения лидеров всех фракций Госдумы с главой государства. Это также может произойти в начале февраля.

До этого о необходимости такой встречи с главой государства говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он ссылался на коллег из других партий, которые тоже готовы встретиться с Путиным, чтобы обсудить итоги 2022 года. Последняя встреча президента с руководством Госдумы и главами фракций состоялась 7 июля 2022-го.