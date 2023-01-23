СМИ узнали о личной встрече Путина с лидером парламентской фракции РИА Новости: Путин встретится с одним из лидеров парламентских партий в начале февраля

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

РИА Новости сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что президент России Владимир Путин в начале февраля планирует провести встречу с руководителем одной из парламентских фракций. Также ведется подготовка коллективного общения лидеров всех фракций Госдумы с главой государства. Это также может произойти в начале февраля.

В самом начале февраля помимо встречи с главами фракций будет и встреча с [лидером одной из фракций]. Так должно быть, — заявил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что в графике президента на начало февраля подобные встречи не запланированы.

Также ранее в Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной. По мнению Пескова, никаких условий для переговоров России и Украины сейчас нет ни де-факто, ни де-юре.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов.