В Кремле рассказали о последствиях разрушения Каховской ГЭС Песков: эксперты уверяют, что угрозы для Запорожской АЭС нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после разрушения Каховской ГЭС угрозы Запорожской АЭС нет — эксперты рассказали, что там есть система охлаждения. По его словам, которые приводит ТАСС, Крым предпринимал энергичные шаги по обеспечению гарантированного водоснабжения и без Северо-Крымского канала.

По Запорожской атомной электростанции — там есть тема охлаждения. Пока мы слышали заявления от экспертов о том, что сейчас никакой угрозы нет, опасности нет. Здесь за детальной информацией нужно обращаться к специалистам, — заявил Песков.

Ранее появилась информация о полном затоплении Каховской ГЭС, об этом сообщал военкор Юрий Котенок и украинское издание Klymenko times. Сообщалось, что в результате неконтролируемого сброса воды ее уровень ниже по течению сначала поднялся на 2,5 метра. По информации экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 10 метров, в Днепрянах — до восьми метров и в Корсунке — до 5,3 метра.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что никакой критической опасности для Запорожской атомной станции разрушения на Каховской ГЭС пока не представляют. Он подчеркнул, что подрыва на станции не было.