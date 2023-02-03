В Кремле признали уязвимость Донбасса Песков: безопасность Крыма обеспечена надежно, в отличие от Донбасса

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Безопасность Крыма обеспечена надежно, в отличие от не защищенного до конца Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимость защитить жителей Донбасса является целью продолжающейся спецоперации.

Донбасс пока защищен не до конца, поэтому СВО продолжается. Мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель полностью не достигнута. <...> Безопасность Крыма обеспечена надежно, — отметил представитель Кремля.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основной угрозой для безопасности республики являются вражеские беспилотники. По его словам, против России работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку. В то же время в регионе работает достаточное количество правоохранительных структур и военных подразделений, которые предпринимают необходимые шаги для защиты полуострова. Власти Крыма также закупают современные вооружения, их обкатка идет каждый день.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что целью проведения специальной военной операции на Украине является помощь жителям Донбасса. Ранее глава государства назвал и другие причины начала СВО — расширение НАТО на Восток, а также несоблюдение Киевом Минских соглашений. Необходимость в проведении СВО глава государства назвал трагедией, одновременно подчеркнув, что все происходящее идет на пользу России и будущему страны.