Цель проведения специальной военной операции на Украине является помощь жителям Донбасс, заявил президент России Владимир Путин в ходе на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее президент назвал и другие причины начала СВО — расширение НАТО на Восток, а также несоблюдение Киевом Минских соглашений.
План был и цель одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе, вот из этого мы и исходим, — сказал лидер государства.
Путин также заявил, что постоянно думает о потерях, которые страна несет во время специальной военной операции на Украине. Необходимость в проведении СВО глава государства назвал трагедией. Он подчеркнул, что есть разные потери, например экономические. Однако все происходящее идет на пользу РФ и будущему страны, указал президент.
Кроме того, глава Кремля добавил, что Россия не собирается становиться новым гегемоном, бросая вызов западным элитам. Как указал руководитель страны, Россия отстаивает право на существование и свободное развитие, не предлагая миру заменить однополярную картину мира на многополярную.