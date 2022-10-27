Путин ответил на вопрос, какой план СВО Путин назвал помощь Донбассу главной целью специальной военной операции на Украине

Цель проведения специальной военной операции на Украине является помощь жителям Донбасс, заявил президент России Владимир Путин в ходе на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее президент назвал и другие причины начала СВО — расширение НАТО на Восток, а также несоблюдение Киевом Минских соглашений.

План был и цель одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе, вот из этого мы и исходим, — сказал лидер государства.

Путин также заявил, что постоянно думает о потерях, которые страна несет во время специальной военной операции на Украине. Необходимость в проведении СВО глава государства назвал трагедией. Он подчеркнул, что есть разные потери, например экономические. Однако все происходящее идет на пользу РФ и будущему страны, указал президент.

Кроме того, глава Кремля добавил, что Россия не собирается становиться новым гегемоном, бросая вызов западным элитам. Как указал руководитель страны, Россия отстаивает право на существование и свободное развитие, не предлагая миру заменить однополярную картину мира на многополярную.