Аксенов рассказал о главной угрозе для Крыма Аксенов назвал вражеские беспилотники основной угрозой для безопасности Крыма

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Сергей Аксенов

Основной угрозой для безопасности Крыма являются вражеские беспилотники, сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС. По его словам, в регионе работает достаточное количество правоохранительных структур и военных подразделений, которые предпринимают все необходимые шаги для защиты полуострова.

У нас основная угроза для Крыма — это беспилотники, все остальное находится под полным контролем. А БПЛА имеют малый размер, мощный аккумулятор, иногда идут не поодиночке, а волной, — сказал Аксенов.

По его словам, против России работают разведки всех стран мира, их военный потенциал используется на полную катушку. Власти Крыма, подчеркнул он, закупают современные вооружения, их обкатка идет каждый день.

В том числе обкатка наших беспилотников, которые в Крыму собираются — мы уже начали самостоятельную сборку беспилотников, у нас хорошая техника. Разработки были еще до начала СВО, они продолжаются. Регулярно происходят учения, подразделения свои готовятся, — добавил Аксенов.

С начала спецоперации в Крыму неоднократно сообщали об атаках и диверсиях со стороны Украины. Наиболее масштабными стали взрыв на Крымском мосту 8 октября и атака дронов и морских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

9 декабря в Севастополе над акваторией Черного моря корабль Черноморского флота сбил беспилотник ВСУ. На этом фоне в СМИ появились сообщения, что США перестали предостерегать Украину от ударов по российской территории.