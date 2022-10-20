В Кремле рассказали, грозит ли России «торгово-экономический вакуум» Песков: России не грозит торгово-экономическая изоляция из-за западных санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России не грозит «торгово-экономический вакуум» в сотрудничестве с другими странами, заявил на форуме «Сделано в России» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, многие страны заинтересованы в том, чтобы занимать освобождающееся в РФ пространство после ухода западных компаний.

Мир больше, чем коллективный Запад. <...> Вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве не бывает. Если уходят одни, то этот вакуум заполняют другие и появляются новые более привлекательные возможности, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее эксперты Центра стратегических разработок подсчитали, что потери зарубежных компаний, ушедших с российского рынка либо приостановивших деятельность, составили $200–240 млрд. Наиболее это отразилось на компаниях из США и Великобритании. По состоянию на сентябрь ограничили деятельность в России 34% крупнейших иностранных компаний, решили покинуть страну через передачу российского подразделения новому собственнику 15%, о полном уходе без продолжения бизнеса заявили 7% фирм. При этом в России продолжают работу компании Австрии, Японии и Швейцарии, а также польские компании, хотя руководство этой страны известно жесткой риторикой в адрес России.