РБК: убытки ушедших из России компаний составили $240 млрд

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Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) подсчитали, что потери зарубежных компаний, ушедших с российского рынка либо приостановивших деятельность, составили $200– 240 млрд. Наиболее это отразилось на компаниях из США и Великобритании, пишет РБК.

По состоянию на сентябрь ограничили деятельность в России 34% крупнейших иностранных компаний, решили покинуть страну через передачу российского подразделения новому собственнику 15%, о полном уходе без продолжения бизнеса заявили 7% фирм. В июне об уходе с российского рынка заявляло только 5% крупнейших зарубежных компаний.

Крупнейших фирм с выручкой от 5,7 млрд рублей в России 600, около 44% из них продолжают работать в штатном режиме. Наиболее активно об уходе компаний заявляли Финляндия, 80% компаний которой решили покинуть страну, Дания (70%), Великобритания (35%).

Остаются в России компании Австрии, Японии и Швейцарии. Большинство польских компаний продолжают оставаться в России, несмотря на жесткую риторику своей страны.

Уход или ограничение деятельности иностранных компаний были сопряжены с большими финансовыми издержками для них.

С конца февраля 2022 года они уже потеряли от $200 млрд до $240 млрд, из них от $70 млрд до $90 млрд приходится на бизнес, решивший покинуть Россию, — говорится в исследовании ЦСР.

Наибольшие потери понес бизнес из США, крупнейшие организации лишились $102 млрд, Великобритании (минус $78 млрд), Германии (минус $51 млрд). Но в расчете на ВВП самые ощутимые потери сказались на экономике Финляндии (минус 2% ВВП), Швеции (минус 1,5%), Великобритании (минус 1,3%) и Дании (минус 1%).

Ранее сообщалось, что немецкая транснациональная компания по производству спортивных товаров Adidas понесла убытки более чем в €100 млн после ухода из России. О закрытии торговых точек компания объявила 9 марта. Жителям России также был закрыт доступ к сайту и приложению.