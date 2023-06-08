В Кремле рассказали, когда пройдет большая пресс-конференция Путина Песков пообещал своевременно провести большую пресс-конференцию Путина

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Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина состоится своевременно, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что российский лидер знает, что журналисты ждут его большую пресс-конференцию.

Она своевременно состоится, она обычно проводится по итогам года. Нам пока еще преждевременно подводить итоги года, — сообщил Песков.

В декабре Песков заявил, что большой пресс-конференции президента Путина в 2022 году не будет. По его словам, глава государства тем не менее будет искать способ пообщаться с представителями СМИ.

Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента проходит в декабре. На нее приглашают представителей журналистского корпуса. «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой тот отвечает на вопросы граждан, также является ежегодным мероприятием.

В феврале Песков сообщал, что формат прямой линии с Путиным сохранится. Представитель Кремля подчеркивал, что мероприятие по-прежнему остается на повестке дня, поскольку такой формат востребован.