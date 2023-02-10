В Кремле заявили, что формат прямой линии с Путиным сохранится Песков: прямая линия Путина с россиянами состоится, но время ее проведения пока не определено

Фото: kremlin.ru

Формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным сохранится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, время ее проведения пока не определено.

Формат общения с людьми, прямая линия по-прежнему на повестке дня, формат востребованный, безусловно, он состоится. По времени ориентировать пока не можем, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что 21 февраля Путин обратится к Федеральному собранию. Он добавил, что оглашение обращения состоится в Гостином Дворе.

Песков ранее неоднократно говорил, что о дате прямой линии сообщат дополнительно. В 2021 году это мероприятие длилось 3 часа 42 минуты. За это время Путин успел ответить на 68 вопросов.

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента России — так считают 78% опрошенных. При этом только 11% респондентов ответили, что глава государства скорее плохо справляется со своими обязанностями, а затруднились с ответом 12% из них.