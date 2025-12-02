В Кремле раскрыли, как относятся к иностранным инвестициям

Россия остается открытой к иностранным инвестициям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что бизнес из разных стран заинтересован в этом, несмотря на санкции, сообщает Sputnik India.

Мы заинтересованы в иностранных инвестициях. Россия продолжает оставаться открытой страной для иностранных инвестиций и готова создавать максимально благоприятные условия для инвестиций из-за рубежа, в том числе из Индии, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что правительства европейских и ближневосточных государств предпринимают активные шаги для сохранения работоспособности зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Эта деятельность началась после введения США санкций в отношении российской нефтяной компании. Как заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз, в настоящее время наблюдается серьезная конкуренция вокруг решения судьбы международных активов корпорации.

До этого выяснилось, что Россия и Индия планируют заключить соглашение о мобильности рабочей силы. По информации СМИ, подписание документа произойдет на предстоящем 23-м ежегодном саммите, который пройдет в декабре. Предполагается, что индийская диаспора станет опорой для партнерства с Россией в ближайшие годы.