В Кремле раскрыли, как быстро реализуем контакт между Россией и США

В Кремле раскрыли, как быстро реализуем контакт между Россией и США Песков: контакт между Россией и США может быть налажен очень оперативно

Контакт между Россией и США может быть быстро установлен при необходимости обсудить итоги третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, соответствующие каналы связи существуют и остаются рабочими, передает ТАСС.

Если это потребуется, то такой контакт может быть очень оперативно организован, потому что сейчас действительно налажена система диалога. Если будет необходимость, то такой контакт состоится, — поделился представитель Кремля.

Ранее российская делегация на переговорах в Стамбуле представила Украине три ключевых требования. По словам эксперта Станислава Ткаченко, среди них оказались: признание присоединения четырех регионов к РФ, нейтральный статус Украины и отмена санкций. В то же время предложения Киева о встрече на высшем уровне и прекращении огня остались без реакции.

До этого глава российской переговорной группы Владимир Мединский выразил надежду на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной. Комментарий был сделан в ответ на соответствующий вопрос журналистов во время стамбульских консультаций.