Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:21

В Кремле раскрыли, как быстро реализуем контакт между Россией и США

Песков: контакт между Россией и США может быть налажен очень оперативно

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контакт между Россией и США может быть быстро установлен при необходимости обсудить итоги третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, соответствующие каналы связи существуют и остаются рабочими, передает ТАСС.

Если это потребуется, то такой контакт может быть очень оперативно организован, потому что сейчас действительно налажена система диалога. Если будет необходимость, то такой контакт состоится, — поделился представитель Кремля.

Ранее российская делегация на переговорах в Стамбуле представила Украине три ключевых требования. По словам эксперта Станислава Ткаченко, среди них оказались: признание присоединения четырех регионов к РФ, нейтральный статус Украины и отмена санкций. В то же время предложения Киева о встрече на высшем уровне и прекращении огня остались без реакции.

До этого глава российской переговорной группы Владимир Мединский выразил надежду на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной. Комментарий был сделан в ответ на соответствующий вопрос журналистов во время стамбульских консультаций.

Дмитрий Песков
переговоры
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России показало видео военных учений «Июльский шторм»
В Петербурге увековечили легенду рока
В ГД придумали, как бороться с переплатой за обслуживание в ресторанах
В OZON высказались об идее закрыть ПВЗ на первых этажах жилых домов
Бойцы сбили гексакоптер ВСУ дроном с автоматом Калашникова
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.