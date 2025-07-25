«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем Песков: гражданин США Хаффман мог подписать контракт с МО РФ только добровольно

Многодетный гражданин США Дерек Хаффман мог подписать контракт с Министерством обороны России только добровольно, и никто не мог его к этому принудить, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, получала ли Москва какие-либо запросы со стороны Вашингтона по истории с этим американцем, передает ТАСС.

Я в первый раз слышу о таком гражданине США. Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с Минобороны и мог это сделать только добровольно, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он уточнил, что не располагает информацией, подписывал ли Хаффман контракт для участия в специальной военной операции. Соответствующий вопрос Песков предложил направить непосредственно в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Хаффман перебрался в Россию, а через несколько месяцев подписал контракт с МО РФ и отправился на фронт. Участвовать в СВО его побудило желание стать частью новой родины. Уроженец Техаса жил с женой ДеАнной и тремя дочерьми под Истрой. Рядом с ними проживают другие выходцы из США.