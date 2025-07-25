В российском регионе женщина держит в страхе всех местных собачников В Петербурге массово жалуются на собачницу за избиения прохожих

В Санкт-Петербурге массово жалуются на хозяйку двух джек-расселов, которая периодически избивает других собачников, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», публикуя подборку соответствующих видео. По его данным, женщина работает с детьми — няней, вожатой в лагере и помогает детским домам.

Как говорится в публикации, о нападениях петербурженки стало широко известно в июне, когда она избила девушку, которая гуляла со своим корги. Ее возмутило то, что собака гуляла без поводка. Словесная перепалка быстро переросла в ссору, а затем в драку. Пострадавшая смогла снять все на видео и выложить в интернет.

После публикации ролика потерпевшей стали писать многие люди с жалобами на эту женщину. Выяснилось, что ранее она избила мужчину мусорным ведром во время ссоры. Также успела напасть еще на одного собачника — тоже после замечания об отсутствии поводка.

Канал отмечает, что нашел профиль нападавшей в одном из интернет-сервисов. В нем указано, что она работает няней, бебиситтером, раньше занималась вожатской деятельностью в детских лагерях, периодически работает волонтером в детдомах.

Ранее в подмосковной Балашихе группа подростков совершила нападение на 17-летнего юношу — его раздели и избили. Нападавшие также предпринимали попытки сексуального насилия с использованием древесной ветки. Причиной расправы, по версии злоумышленников, якобы послужил денежный долг в семь тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.