«Жесть»: в Раде раскрыли, как Зеленский обошелся с послами G7 в Киеве

«Жесть»: в Раде раскрыли, как Зеленский обошелся с послами G7 в Киеве Депутат Рады Гончаренко: Зеленский два часа удерживал взаперти послов G7

Прибывшие в Киев послы государств G7 были заперты в течение двух часов без связи, когда украинский лидер Владимир Зеленский подписывал закон, лишивший независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Сециализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он назвал «жестью» подобную ситуацию.

Во время подписания Зеленским закона о ликвидации НАБУ и САП прибывших в Киев послов G7 на два часа закрыли в комнате без телефонов и связи. <...> Разумеется, это полная жесть, — написал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что решение Зеленского в отношении НАБУ и САП может обернуться для него новым «майданом». Лишение независимости антикоррупционных органов грозит политическим кризисом и силовой сменой власти в стране, подчеркнул он. Кроме того, Евросоюз может использовать этот закон в качестве причины для отказа Украине во вступлении в ЕС, предположил парламентарий.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил такие действия Зеленского попыткой президента Украины скрыть свои преступления. По его словам, эти органы были созданы США в 2014 году для контроля над украинскими властями.