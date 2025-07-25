Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 17:22

В российском регионе рассказали о поселении безобидных грызунов

В заказнике Новосибирской области нашли деревню сурков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В государственном природном заказнике «Инской» Новосибирской области есть «деревня» сурков, сообщает «КП — Новосибирск» со ссылкой на региональное Минприроды. Отмечается, что здесь проживают тысячи этих грызунов под защитой государства.

Сурки избегают густых лесов и болотистых местностей, предпочитая открытые пространства с хорошим обзором и достаточным количеством растительности, которая служит им пищей, — заявил охотовед Денис Герасименко.

Ранее на видео была заснята драка двух сурков в национальном заповеднике китайской провинции Ганьсу. На кадрах двое животных ожесточенно сражаются на фоне красивых природных ландшафтов. Пользователи отметили необыкновенно ритмичные движения грызунов на видео. Некоторые также предположили, что сурки вовсе не дрались, а танцевали.

регионы
Новосибирска область
Россия
сурки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд избрал меру пресечения замглавы Химок по делу о крупной взятке
Трамп оценил возможность встречи с Путиным и Зеленским
Садовод рассказала, какие культуры нельзя сажать после клубники
В Совфеде обозначили статус процессов интеграции территорий Донбасса
В РПЦ объяснили, почему западные христиане стали чаще переезжать в РФ
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
В Госдуме поддержали намерение Совфеда сместить лабубу с рынка
В российском регионе девушка оставила новорожденного на верную смерть
Раскрыт новый совладелец крупного маркетплейса
Замглавы подмосковного города отправили под домашний арест
«Жесть»: в Раде раскрыли, как Зеленский обошелся с послами G7 в Киеве
ВС России «прогрызают» Октябрьское направление
Зеленскому предрекли крах в случае возбуждения дела против Кличко
Кадыров вышел на связь после сообщений о его спасении в Турции
Власти Украины решили завести уголовное дело против Кличко
«Сдавать не собираются»: названы факторы, влияющие на взятие Покровска
Тюремщику отрезали ухо заключенные-подростки
Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ баллоном
Россиянам назвали идеальную температуру в комнате для сна
В российском регионе женщина держит в страхе всех местных собачников
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.