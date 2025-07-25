В российском регионе рассказали о поселении безобидных грызунов В заказнике Новосибирской области нашли деревню сурков

В государственном природном заказнике «Инской» Новосибирской области есть «деревня» сурков, сообщает «КП — Новосибирск» со ссылкой на региональное Минприроды. Отмечается, что здесь проживают тысячи этих грызунов под защитой государства.

Сурки избегают густых лесов и болотистых местностей, предпочитая открытые пространства с хорошим обзором и достаточным количеством растительности, которая служит им пищей, — заявил охотовед Денис Герасименко.

Ранее на видео была заснята драка двух сурков в национальном заповеднике китайской провинции Ганьсу. На кадрах двое животных ожесточенно сражаются на фоне красивых природных ландшафтов. Пользователи отметили необыкновенно ритмичные движения грызунов на видео. Некоторые также предположили, что сурки вовсе не дрались, а танцевали.