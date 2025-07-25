В Госдуме поддержали намерение Совфеда сместить лабубу с рынка Депутат Горячева: русская символика может затмить лабубу на модном рынке

Русская символика может затмить лабубу на модном рынке, выразила мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, интерес к русской культуре растет, а молодые дизайнеры активно переосмысляют национальное наследие, создавая новые модные тренды. Она отметила, что главное — не ограничивать свободу их творчества.

Мы видим подъем интереса к русской культуре. Молодые дизайнеры, художники и бренды переосмысляют культурное наследие РФ, снова делают модными знакомые формы, узоры и образы. Русская мода, символика, орнаменты, сказки, герои — все это становится снова актуальным. Согласна со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко: таких авторов и такие бренды действительно нужно поддерживать. Что в итоге затмит лабубу? Думаю, наши креативные головы придумают еще множество образов, которые покорят рынок. Главное — не ограничивать свободу творчества, — высказалась Горячева.

Ранее Матвиенко заявила, что необходимо активизировать работу над созданием российской лабубу, чтобы отечественные игрушки были более модными в мире. Однако, по ее словам, матрешками уже никого не удивишь.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.