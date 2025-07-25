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25 июля 2025 в 17:53

В Совфеде обозначили статус процессов интеграции территорий Донбасса

Матвиенко: законодательное сопровождение интеграции Донбасса почти завершено

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Законодательное сопровождение процессов интеграции воссоединенных территорий Донбасса почти завершилось, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой государства. По ее словам, то же самое касается Новороссии. Политик пообщалась с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в пятницу, 25 июля.

Законодательное сопровождение процессов интеграции воссоединенных территорий Донбасса и Новороссии практически завершено, — подчеркнула Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента уточнила, что всего одобрено 99 законов. Матвиенко отметила, как многие вопросы региональной команды новых субъектов РФ уже самостоятельно решаются успешно в правовом российском поле. Однако возникает много практических ситуаций, которые требуют поддержки и согласования с министерствами и ведомствами. Совфед находится в постоянном контакте с руководителями воссоединенных территорий, констатировала Матвиенко.

Ранее председатель СФ обвинила Киев в недостоверности данных о якобы вывезенных с территории Украины детях. Матвиенко отметила, что их вывозят из зоны боевых действий во избежание опасности и рисков.

Совфед
Валентина Матвиенко
Донбасс
Новороссия
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