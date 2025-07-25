Наличие живого щита станет ключевым фактором при взятии под контроль ВС РФ Покровска, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, российские подразделения также будут учитывать оборонительные сооружения, минные поля и запасы боеприпасов у Вооруженных сил Украины.

Первое, что будет учитываться при взятии Покровска, насколько серьезно там выстроены оборонительные сооружения, существуют ли там минные поля, какое прикрытие, используются ли люди в качестве живого щита, сколько у ВСУ запасов боекомплектов, насколько глубоко они зарылись в землю, есть ли у них подземные бункеры. Все эти факторы будут учитываться при взятии, они являются одними из ключевых, — пояснил Леонков.

Он отметил, что важную роль при взятии Покровска сыграет состав гарнизона, который, вероятно, включает как бусифицированных солдат ВСУ, так и опытных бойцов. Также военэксперт не исключил, что украинские военные не собираются просто так сдавать город, поскольку туда перебросили одно из подразделений командующего беспилотными силами ВСУ Роберта Бровди (позывной «Мадьяр»).

Немаловажное значение при взятии ВС РФ Покровска станет то, какой там гарнизон ВСУ стоит. Скорее всего, там стоит смешанный гарнизон из бусифицированных и более опытных бойцов, боевиков. Была информация, что в Покровск было переброшено одно из подразделений Мадьяра. То есть просто так город сдавать они не собираются. И, конечно же, все зависит от опыта наших подразделений штурмовых, особенно тех, которые как раз и специализируются по общевойсковому городскому бою, — резюмировал Леонков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый сложный участок фронта для ВСУ расположен у Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР. По его словам, этот район требует «ежедневного внимания».