Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 17:37

«Сдавать не собираются»: названы факторы, влияющие на взятие Покровска

Военэксперт Леонков: наличие живого щита станет важным фактором взятия Покровска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Наличие живого щита станет ключевым фактором при взятии под контроль ВС РФ Покровска, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, российские подразделения также будут учитывать оборонительные сооружения, минные поля и запасы боеприпасов у Вооруженных сил Украины.

Первое, что будет учитываться при взятии Покровска, насколько серьезно там выстроены оборонительные сооружения, существуют ли там минные поля, какое прикрытие, используются ли люди в качестве живого щита, сколько у ВСУ запасов боекомплектов, насколько глубоко они зарылись в землю, есть ли у них подземные бункеры. Все эти факторы будут учитываться при взятии, они являются одними из ключевых, — пояснил Леонков.

Он отметил, что важную роль при взятии Покровска сыграет состав гарнизона, который, вероятно, включает как бусифицированных солдат ВСУ, так и опытных бойцов. Также военэксперт не исключил, что украинские военные не собираются просто так сдавать город, поскольку туда перебросили одно из подразделений командующего беспилотными силами ВСУ Роберта Бровди (позывной «Мадьяр»).

Немаловажное значение при взятии ВС РФ Покровска станет то, какой там гарнизон ВСУ стоит. Скорее всего, там стоит смешанный гарнизон из бусифицированных и более опытных бойцов, боевиков. Была информация, что в Покровск было переброшено одно из подразделений Мадьяра. То есть просто так город сдавать они не собираются. И, конечно же, все зависит от опыта наших подразделений штурмовых, особенно тех, которые как раз и специализируются по общевойсковому городскому бою, — резюмировал Леонков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самый сложный участок фронта для ВСУ расположен у Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР. По его словам, этот район требует «ежедневного внимания».

ВСУ
Украина
ДНР
Покровск
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
В Госдуме поддержали намерение Совфеда сместить лабубу с рынка
В российском регионе девушка оставила новорожденного на верную смерть
Раскрыт новый совладелец крупного маркетплейса
Замглавы подмосковного города отправили под домашний арест
«Жесть»: в Раде раскрыли, как Зеленский обошелся с послами G7 в Киеве
ВС России «прогрызают» Октябрьское направление
Зеленскому предрекли крах в случае возбуждения дела против Кличко
Кадыров вышел на связь после сообщений о его спасении в Турции
Власти Украины решили завести уголовное дело против Кличко
«Сдавать не собираются»: названы факторы, влияющие на взятие Покровска
Тюремщику отрезали ухо заключенные-подростки
Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ баллоном
Россиянам назвали идеальную температуру в комнате для сна
В российском регионе женщина держит в страхе всех местных собачников
Глава МЧС лично контролирует последствия взрыва газа в Саратове
Маска поймали на отключении Украины от Starlink
В российском регионе рассказали о поселении безобидных грызунов
Военкор Андрей Филатов пропал под Покровском
Трамп сделал заявление о вторичных санкциях против России
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.