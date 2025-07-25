Президент США Дональд Трамп ошибочно воспринимает кризис на Украине как территориальный спор, не учитывая его геополитический контекст, пишет издание Responsible Statecraft. По мнению авторов статьи, такой подход упрощает сложную ситуацию и игнорирует ключевые аспекты противостояния.
Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом, — сказано в материале.
Аналитики отмечают, что Россия давно выражает обеспокоенность по поводу расширения НАТО и возможного вступления Украины в Альянс. Однако администрация Трампа, судя по всему, концентрируется преимущественно на территориальных вопросах, оставляя без внимания более глубокие причины кризиса.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил в беседе с NEWS.ru, что госсекретарь США Марко Рубио может возложить на себя ответственность за провалы во внешней политике Дональда Трампа. По его словам, у руководителя Госдепа США есть президентские амбиции, он уже выдвигался на пост главы государства в 2016 году.
Прежде газета Financial Times предположила, что Рубио оказал влияние на Трампа. Отмечалось, что глава Белого дома должен был занять более жесткую, «ястребиную», позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая. В частности, Рубио отступил от взглядов о важности мягкой силы, которых он придерживался до работы в администрации.