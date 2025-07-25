В США раскритиковали подход Трампа к кризису на Украине RS: оценка Трампом кризиса на Украине как спора о территориях является ошибкой

Президент США Дональд Трамп ошибочно воспринимает кризис на Украине как территориальный спор, не учитывая его геополитический контекст, пишет издание Responsible Statecraft. По мнению авторов статьи, такой подход упрощает сложную ситуацию и игнорирует ключевые аспекты противостояния.

Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом, — сказано в материале.

Аналитики отмечают, что Россия давно выражает обеспокоенность по поводу расширения НАТО и возможного вступления Украины в Альянс. Однако администрация Трампа, судя по всему, концентрируется преимущественно на территориальных вопросах, оставляя без внимания более глубокие причины кризиса.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил в беседе с NEWS.ru, что госсекретарь США Марко Рубио может возложить на себя ответственность за провалы во внешней политике Дональда Трампа. По его словам, у руководителя Госдепа США есть президентские амбиции, он уже выдвигался на пост главы государства в 2016 году.

Прежде газета Financial Times предположила, что Рубио оказал влияние на Трампа. Отмечалось, что глава Белого дома должен был занять более жесткую, «ястребиную», позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая. В частности, Рубио отступил от взглядов о важности мягкой силы, которых он придерживался до работы в администрации.