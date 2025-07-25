Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 13:06

В США раскритиковали подход Трампа к кризису на Украине

RS: оценка Трампом кризиса на Украине как спора о территориях является ошибкой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ошибочно воспринимает кризис на Украине как территориальный спор, не учитывая его геополитический контекст, пишет издание Responsible Statecraft. По мнению авторов статьи, такой подход упрощает сложную ситуацию и игнорирует ключевые аспекты противостояния.

Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом, — сказано в материале.

Аналитики отмечают, что Россия давно выражает обеспокоенность по поводу расширения НАТО и возможного вступления Украины в Альянс. Однако администрация Трампа, судя по всему, концентрируется преимущественно на территориальных вопросах, оставляя без внимания более глубокие причины кризиса.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил в беседе с NEWS.ru, что госсекретарь США Марко Рубио может возложить на себя ответственность за провалы во внешней политике Дональда Трампа. По его словам, у руководителя Госдепа США есть президентские амбиции, он уже выдвигался на пост главы государства в 2016 году.

Прежде газета Financial Times предположила, что Рубио оказал влияние на Трампа. Отмечалось, что глава Белого дома должен был занять более жесткую, «ястребиную», позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая. В частности, Рубио отступил от взглядов о важности мягкой силы, которых он придерживался до работы в администрации.

Дональд Трамп
США
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники-пироманы подожгли детскую площадку
ЦБ РФ понизил ключевую ставку: что это значит, инфляция в России сегодня
Стало известно, когда проведут расшифровку самописцев разбившегося Ан-24
Две несовершеннолетние сестры утонули в озере в Петербурге
«Координация рухнет»: Милонов объяснил, как сильно ВСУ зависят от Starlink
Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины
На Западе пришли в ужас от авторитарных замашек «правой руки» Зеленского
Возвращенных из украинского плена россиян пообещали обеспечить лекарствами
В Volvo приняли решение об отзыве машин из России из-за одной проблемы
Торговцы младенцами предстанут перед судом
Стая собак растерзала годовалого мальчика в отсутствие его родителей
Жители калужской деревни пожаловались на беспредел детей-таджиков
В Госдуме раскрыли, когда Европа будет готова к войне с Россией
Диетолог восхитилась внешностью известной актрисы
Лесные гости на сковороде: жареная картошка с лисичками
Солнышко на тарелке: как выбрать вкусный желтый арбуз
Уснувшая россиянка случайно раздавила новорожденного ребенка
Крымский миллионер попал за решетку в Москве
Стало известно, повлияет ли на цены снижение ключевой ставки
В Госдуме объяснили, почему ЦБ России снизил «ключ» сразу на два пункта
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.