Политолог раскрыл, кто будет отвечать за неудачную внешнюю политику Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио может возложить на себя ответственность за провалы во внешней политике главы Белого дома Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, у Рубио есть президентские амбиции, он уже выдвигался на пост главы государства в 2016 году.

Ни для кого не является сюрпризом то, что у Рубио есть президентские амбиции. Человек сам выдвигался в президенты в 2016 году, бросал вызов Трампу, хоть и безуспешно. Очевидно, на посту госсекретаря он пытается сделать себе имя. В дальнейшем, возможно, в 2028 году или позже он станет республиканским кандидатом в президенты. Рубио как действующий госсекретарь США, главный дипломат Соединенных Штатов берет на себя ответственность за все негативные события в американской внешней политике в эпоху Трампа. Поэтому для него риски велики, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что сейчас Рубио занимает лишь третье место в рейтинге потенциальных преемников Трампа. По словам политолога, он уступает вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и губернатору Флориды Рону Десантису. Он подчеркнул, что поддержка Рубио среди республиканцев не превышает 5%, а это ставит под сомнение его политические перспективы.

Каких-то особых шансов на будущую политическую карьеру у Рубио я не вижу. Особого рейтинга у него нет. Если мы посмотрим на опросы общественного мнения, абсолютным лидером по популярности среди республиканских политиков является Вэнс. На втором месте будет Десантис. И только на третьем месте — Рубио с рейтингом в районе 5%. Это рейтинг тех, кто мог бы быть потенциальными преемниками Трампа. Поэтому претендовать он может, но я не вижу особых шансов, — резюмировал Дудаков.

Ранее журналисты Financial Times предположили, что госсекретарь Марко Рубио оказал влияние на Трампа. По их словам, глава Белого дома должен был занять более жесткую, «ястребиную», позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая. В частности, Рубио отступил от взглядов о важности мягкой силы, которых он придерживался до работы в администрации.