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25 июля 2025 в 10:22

Политолог раскрыл, кто будет отвечать за неудачную внешнюю политику Трампа

Политолог Дудаков: за провал внешней политики США будет отвечать Рубио

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио может возложить на себя ответственность за провалы во внешней политике главы Белого дома Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, у Рубио есть президентские амбиции, он уже выдвигался на пост главы государства в 2016 году.

Ни для кого не является сюрпризом то, что у Рубио есть президентские амбиции. Человек сам выдвигался в президенты в 2016 году, бросал вызов Трампу, хоть и безуспешно. Очевидно, на посту госсекретаря он пытается сделать себе имя. В дальнейшем, возможно, в 2028 году или позже он станет республиканским кандидатом в президенты. Рубио как действующий госсекретарь США, главный дипломат Соединенных Штатов берет на себя ответственность за все негативные события в американской внешней политике в эпоху Трампа. Поэтому для него риски велики, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что сейчас Рубио занимает лишь третье место в рейтинге потенциальных преемников Трампа. По словам политолога, он уступает вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и губернатору Флориды Рону Десантису. Он подчеркнул, что поддержка Рубио среди республиканцев не превышает 5%, а это ставит под сомнение его политические перспективы.

Каких-то особых шансов на будущую политическую карьеру у Рубио я не вижу. Особого рейтинга у него нет. Если мы посмотрим на опросы общественного мнения, абсолютным лидером по популярности среди республиканских политиков является Вэнс. На втором месте будет Десантис. И только на третьем месте — Рубио с рейтингом в районе 5%. Это рейтинг тех, кто мог бы быть потенциальными преемниками Трампа. Поэтому претендовать он может, но я не вижу особых шансов, — резюмировал Дудаков.

Ранее журналисты Financial Times предположили, что госсекретарь Марко Рубио оказал влияние на Трампа. По их словам, глава Белого дома должен был занять более жесткую, «ястребиную», позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая. В частности, Рубио отступил от взглядов о важности мягкой силы, которых он придерживался до работы в администрации.

США
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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