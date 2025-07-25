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25 июля 2025 в 17:25

Глава МЧС лично контролирует последствия взрыва газа в Саратове

Куренков прибыл в Саратов для координации работ после взрыва газа в жилом доме

Фото: Виктория Федорова/NEWS.ru

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Саратов, где произошло частичное обрушение жилого дома из-за взрыва бытового газа, сообщает ТАСС. Глава ведомства сразу из аэропорта направился на место происшествия для контроля за аварийно-спасательными работами.

На месте ЧП министр лично оценит масштабы разрушений и скоординирует действия экстренных служб. Инцидент произошел в доме 2 по улице Блинова, где в результате взрыва газа обрушились конструкции здания.

Перед вылетом в Саратов Куренков заслушал доклад исполняющего обязанности начальника регионального управления МЧС Алексея Костюка. В настоящее время на месте работают спасательные бригады, которые разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее в ГУ МЧС по Саратовской области сообщили NEWS.ru, что из-под завалов многоквартирного дома в Саратове извлекли пострадавшего, который вскоре скончался. Общее число погибших из-за взрыва газа увеличилось до шести.

ЧП произошло в 12:12 по местному времени (11:12 мск), обрушились с первого по десятый этажи. Изначально сообщалось о трех жертвах, в том числе о погибшем ребенке.

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Александр Куренков
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