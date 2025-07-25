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25 июля 2025 в 17:41

Зеленскому предрекли крах в случае возбуждения дела против Кличко

Экс-депутат Рады Килинкаров: ФРГ будет недовольна уголовным делом против Кличко

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия будет недовольна возбуждением на Украине уголовного дела против мэра Киева Виталия Кличко, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, подобными решениями украинский лидер Владимир Зеленский осложняет свое положение.

Я думаю, Зеленский такими решениями только усугубляет свое положение. Отношение к Зеленскому кардинально изменится со стороны союзников, которые так или иначе его поддерживали. Если он начнет публично наезжать на мэра Кличко, а это креатура все-таки Европейского союза, немцев, в первую очередь, то, я думаю, для него это закончится полным крахом, — сказал Килинкаров.

Он добавил, что Зеленский не принял ни одного хорошего решения после ограничения Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По мнению бывшего депутата Рады, это была большая политическая ошибка.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что власти Украины намерены инициировать уголовное дело в отношении Кличко. По ее словам, против экс-президента Петра Порошенко также готовятся обвинения.

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Мария Зеленина
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