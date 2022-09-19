В Кремле прокомментировали возможные меры со стороны Евросоюза к Венгрии Песков: в Кремле следят за ситуацией в Евросоюзе вокруг Венгрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продолжает отслеживать ситуацию вокруг Венгрии и ее позиции в Евросоюзе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию и прорабатывает план решения разногласий с ЕС.

Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что мы приветствуем, продолжаем внимательно отслеживать ситуацию, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение денег Венгрии из бюджета Евросоюза. Такая мера должна защитить бюджет и финансовые интересы ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии, отмечается в релизе ЕК. Отмечается, что сумма замороженных выплат может составить около €7,5 млрд.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против России в сфере энергетики неестественны и вводятся «карликами против великана». Орбан также отмечал, что в отношении России ведены 11 тысяч санкций, но они не имели успеха и лишь вызвали дефицит и инфляцию в Европе, что может в результате поставить ЕС на колени. Политик подчеркнул, что Евросоюзу необходимо изменить санкционную политику.