Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение денег Венгрии из бюджета Евросоюза, сообщил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан. Такая мера должна защитить бюджет и финансовые интересы ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии, отмечается в релизе ЕК. Отмечается, что сумма замороженных выплат может составить около €7,5 млрд, передает РИА Новости.
Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения, — сказал Хан.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что санкции ЕС против России в сфере энергетики неестественны. По его мнению, рестрикции вводятся «карликами против великана».
Орбан ранее отмечал, что в отношении России ведены 11 тысяч санкций, но они не имели успеха и лишь вызвали дефицит и инфляцию в Европе, что может в результате поставить ЕС на колени. Политик подчеркнул, что Евросоюзу необходимо изменить санкционную политику.
Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи, в свою очередь, отмечала, что санкции ЕС против России стали оружием, которое выстрелило в обратную сторону. В этой связи Европа стала беднее, а РФ богаче.