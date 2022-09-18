Венгрия может остаться без денег Евросоюза Еврокомиссия рекомендовала заморозить финансирование Венгрии на €7,5 млрд

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Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение денег Венгрии из бюджета Евросоюза, сообщил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан. Такая мера должна защитить бюджет и финансовые интересы ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии, отмечается в релизе ЕК. Отмечается, что сумма замороженных выплат может составить около €7,5 млрд, передает РИА Новости.

Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения, — сказал Хан.

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что санкции ЕС против России в сфере энергетики неестественны. По его мнению, рестрикции вводятся «карликами против великана».

Орбан ранее отмечал, что в отношении России ведены 11 тысяч санкций, но они не имели успеха и лишь вызвали дефицит и инфляцию в Европе, что может в результате поставить ЕС на колени. Политик подчеркнул, что Евросоюзу необходимо изменить санкционную политику.

Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи, в свою очередь, отмечала, что санкции ЕС против России стали оружием, которое выстрелило в обратную сторону. В этой связи Европа стала беднее, а РФ богаче.