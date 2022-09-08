Орбан: введенные против России 11 тысяч санкций оказались безуспешными

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил агентству MTI, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом. Более того, вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени, поскольку нынешние проблемы в этой сфере лишь нарастают.

В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но <...> попытки ослабить русских не увенчались успехом, — подчеркнул Орбан.

Ранее издание Daily Express отметило, что европейские политики стали жаловаться на последствия экономических санкций против России, приведших к резкой нехватке энергоносителей в Европе и стремительному росту цен на них. Так, лидер итальянской правой партии Lega Nord Маттео Сальвини призвал руководство европейских стран снять ограничения в энергетической сфере, поскольку стремительный рост счетов за электричество является мощным экономическим ударом по странам Европы, в особенности Италии, которая находится в сильной зависимости от российских энергоносителей.