«Карлики против великана»: Орбан об энергетических санкциях ЕС против РФ Орбан назвал санкции ЕС против России противостоянием карлика и великана

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем, что санкции ЕС против России в сфере энергетики неестественны, передает ТАСС. По его мнению, рестрикции вводятся «карликами против великана».

Мы учили, что санкции вводит сильный против слабого. Но мы сейчас видим, что мы в Европе — энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана, — заявил Орбан.

Орбан до этого заявлял, что в отношении России ведены 11 тысяч санкций, но они не имели успеха и лишь вызвали дефицит и инфляцию в Европе, что может в результате поставить ЕС на колени. Политик подчеркнул, что Евросоюзу необходимо изменить санкционную политику. Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи в свою очередь отмечала, что санкции Европейского союза в отношении России стали оружием, которое выстрелило в обратную сторону. В этой связи Европа стала беднее, а РФ богаче.

Президент РФ Владимир Путин ранее днем выразил надежду, что Запад прекратит использовать «экономический эгоизм» и незаконные санкции в отношении других стран. По его словам, примером тому может служить политика Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая оказывает содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем.