Путин призвал Запад отказаться от санкций и экономического эгоизма

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать «экономический эгоизм» и незаконные санкции в отношении других стран. По его словам, которые приводит ТАСС, примером тому может служить политика Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая оказывает содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем. Путин также указал на системные ошибки ведущих мировых экономик.

Наша политика лишена какого-либо эгоизма. Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в мировой политике и экономике происходят необратимые трансформации, в ходе которых все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы. Основой их взаимодействия, по словам Путина, должны стать общепризнанные принципы верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.

Ранее российский президент призвал страны объединить усилия и потенциалы для достижения миропорядка, основанного на международном праве и справедливых отношениях. По его словам, все больше государств и народов выбирают путь суверенного развития, опираясь на свою самобытность и традиции, однако этим объективным процессам пытаются помешать.