«Мракобесие и тоталитаризм»: Путин о последствиях гегемонии Запада Путин: Запад пытается удержать гегемонию в мире путем политики сдерживания

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Гегемония Запада означает для всего мира мракобесие, отмену культуры и неолиберальный тоталитаризм, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности. Он подчеркнул, что все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития, опираясь на свою самобытность и традиции, однако этим объективным процессам западные страны пытаются помешать.

Они (Западные страны. — NEWS.ru) всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм, — отметил президент.

Он добавил, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, а также призвал страны объединить усилия и потенциалы для достижения миропорядка, основанного на международном праве и справедливых отношениях.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия имеет и всегда имела достаточно союзников и их ряды от западных санкций не поредели. Он также напомнил слова Владимира Путина, что партнеры РФ не прогибаются перед НАТО, возомнившего себя «гегемоном».