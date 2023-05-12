В Кремле оценили готовность России к накачке Украины западным оружием Песков: Россия готова к тому, что Запад продолжить накачивать Киев оружием

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Ракета большой дальности Storm Shadow

Страны коллективного Запада продолжают и будут продолжать накачивать Украину оружием, и это плохо, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поставки Киеву дальнобойных ракет из Лондона. На вопрос журналистов, потенциально готова ли Россия к этому, представитель Кремля ответил утвердительно, передает ТАСС.

Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо. <...> Безусловно [РФ готова], — сказал он.

Накануне Великобритания подтвердила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности. Глава Минобороны королевства Бен Уоллес назвал это решение «выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией».

Военный эксперт Владимир Козин ранее заявил, что США могут поставить Украине более дальнобойные ракеты для обстрела новых территорий России и Крыма. Он пояснил, что из-за сдвига линии фронта вглубь Украины ВСУ недостаточно ракет с дальностью до 80 или 150 километров. Он допустил, что Вашингтон может передать украинским военным континентальные ракеты средней дальности (до 5500 километров).