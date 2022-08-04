В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Карабахе Песков: Кремль обеспокоен обострением ситуации в Карабахе

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Кремль обеспокоен обострением ситуации в Карабахе и следит за ее развитием, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российские власти призывают стороны к сдержанности и выполнению условий всех подписанных документов.

Мы очень внимательно наблюдаем [за ситуацией в Карабахе], мы, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации, мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов, — сказал Песков.

Он также не исключил, что тема Карабаха будет обсуждаться в том числе в ходе встречи Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, нельзя исключать и телефонный разговор российского президента с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым после аналогичного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном.

В настоящее время в графике президента этого нет. Но если потребуется, то, разумеется, такой контакт может быть проведен весьма оперативно, — подчеркнул представитель Кремля.

Азербайджанская армия 3 августа провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Как заявили в Баку, операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот. По данным армянской стороны, погибли двое и были ранены 19 военнослужащих.

По словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, основная причина напряженности в Карабахе заключается в невыполнении Арменией взятых на себя обязательств по выводу войск. Он заявил, что в последние дни со стороны Еревана были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент России.