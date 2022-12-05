В Кремле прокомментировали идею об ограничениях для покинувших Россию Песков: ограничения на удаленную работу для уехавших россиян не обсуждаются

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Кремль не ведет дискуссий и обсуждений о возможных ограничениях на удаленную работу для уехавших россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее член Совфеда Андрей Клишас не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации, передает РИА Новости.

Конечно, все-таки лучше, чтобы участники рабочей дискуссии комментировали. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я здесь оставлю без комментариев... В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется, — сказал Песков.

Ранее Клишас заявлял, что возможно введение ограничений для россиян, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он допустил, что для них нахождение за границей может стать менее комфортным. Клишас не стал уточнять, о поправках в какие российские законы может идти речь. По его мнению, ограничения возможны для людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например в сфере транспортной безопасности и госсекторе.

Позднее Клишас сообщил, что в парламенте РФ в настоящее время не рассматриваются законопроекты об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации россиян, продолжающих работать дистанционно на отечественные предприятия.