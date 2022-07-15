В Кремле прокомментировали едва не состоявшуюся отставку Драги Песков назвал «внутренним делом» едва не состоявшуюся отставку Драги

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марио Драги

Москва не будет вмешиваться во «внутренние дела» Берлина и Рима, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал РИА Новости едва не состоявшуюся отставку итальянского лидера Марио Драги и скандал с наркотиками на приеме с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Это внутреннее дело вышеупомянутых стран. Мы не собираемся в этом никак вмешиваться. Не имеем к этому никакого отношения​, — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к кадровым перестановкам в руководстве стран Европы.

Ранее премьер-министр Марио Драги объявил об уходе в отставку из-за раскола в правительстве. Однако президент Италии Серджо Маттарелла не принял ее, попросив политика выступить в парламенте, чтобы дать оценку сложившейся ситуации.