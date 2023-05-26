В Кремле потребовали от Запада немедленно разморозить российские активы Песков: Запад должен вернуть российские активы немедленно и без всяких условий

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Администрация президента России

Страны Запада, посягнувшие на активы России, должны немедленно и без всяких условий разморозить их, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Великобритания может вернуть российские активы, если Москва компенсирует ущерб Украине.

Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий, — сказал Песков.

Он добавил, что если западные государства поступят иным образом, то они нарушат нормы как собственного законодательства, так и международного права.

Ранее британские СМИ писали, что идея возможности возврата России ее активов в случае компенсации Москвой ущерба Украине набирает на Западе популярность как «менее рискованная с юридической точки зрения». Ряд политиков Соединенного Королевства и власти Украины продолжают настаивать на прямой передаче этих средств Киеву, но Лондон опасается создать прецедент, который может парализовать международную финансовую систему и спровоцировать контрмеры со стороны РФ.

В середине мая в Госдуме пригрозили, что Россия может национализировать иностранные активы, находящиеся на ее территории, в ответ на подобные действия со стороны Запада. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что сейчас РФ не покушается на иностранные активы, но отношение к ним может измениться.