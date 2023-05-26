В Великобритании назвали условие возврата российских активов The Guardian: Лондон вернет России ее активы, если она согласится компенсировать Украине ущерб

Фото: shutterstock.com

Великобритания может вернуть России замороженные госактивы, если Москва согласится компенсировать Украине причиненный в ходе конфликта ущерб, сообщает The Guardian. По данным газеты, такая стратегия в отношении российских активов набирает популярность в странах Запада как «менее рискованная с юридической точки зрения».

Ряд британских политиков как от правящей Консервативной партии, так и от оппозиционной Лейбористской, а также власти Украины настаивают на полной конфискации российских активов и передаче их Киеву. Однако Лондон отказывается брать на себя обязательства по экспроприации этих средств, поскольку опасается создать прецедент, который может парализовать международную финансовую систему и спровоцировать контрмеры в отношении Соединенного Королевства.

В публикации отмечается, что Британия вместе с ЕС продолжает обсуждать судьбу российских активов, но никакого конкретного решения до сих пор нет.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия может национализировать иностранные активы, находящиеся на ее территории, в ответ на подобные действия со стороны Запада. Он уточнил, что сейчас РФ не покушается на иностранные активы.

Аксаков также отмечал, что блокировку российских активов за рубежом можно оспорить в независимых судах тех или иных стран. Если же судьи под давлением примут иные решения, то они будут противоречить законодательству этих же стран.