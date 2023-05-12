В Госдуме назвали способ защитить размещенные за рубежом российские активы Депутат Госдумы Аксаков: блокировку российских активов можно оспорить в независимых судах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировку российских активов за рубежом можно оспорить в независимых судах этих стран, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такая работа ведется, и на этом поприще есть успехи.

Есть судебные процедуры, очевидно, это будет делаться. В принципе, соответствующая работа проводится. Есть суды стран, в которых размещены наши активы. Есть уже прецеденты, когда, скажем так, незаконные решения [о заморозке российских активов] оспаривались и наши компании выигрывали, и все их активы разблокировали. Случаи пока единичные, но практика есть такая, — отметил Аксаков.

По его словам, любое непредвзятое рассмотрение таких случаев будет на стороне России. Если же судьи под давлением примут иные решения, то они будут противоречить законодательству этих же стран.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы в случае незаконного использования российских активов за рубежом, посягательства на которые абсолютно недопустимы.

Власти Швейцарии ранее заявили, что считают возможным использование средств Банка России, которые находятся в стране, для восстановления Украины. Пресс-секретарь Госсекретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш добавил, что позиция Швейцарии в отношении замороженной российской недвижимости и активов на сумму $8,1 млрд осталась прежней, и юридических оснований для их передачи Украине нет.